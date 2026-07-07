وظائف شاغرة لدى شركة ساتورب

أعلنت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات “ساتورب”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة الجبيل.

تفاصيل وظائف شركة ساتورب

وبيّنت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي فحص الاختبارات.

– أخصائي أول الأداء المالي.

– مشرف مناوب مختبر.

– مشرف التفتيش/ الصيانة.

– أخصائي لحام.

– مفتش منطقة/ كهرباء.

– مهندس أول فحص المخاطر.

– مفتش منطقة/ معدات.

– مدير أنظمة إدارة وجودة المختبر.

– مدقق داخلي.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة ساتورب، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ 6 يوليو 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط: (هنا)