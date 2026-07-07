وظائف شاغرة لدى شركة ساتورب وظائف شاغرة في شركة كدانة وظائف شاغرة بـ فروع شركة المراعي بدء التسجيل بكليات ومعاهد الهيئة الملكية في ينبع عبر منصة قبول خبير عالمي: رؤية 2030 تعيد صياغة نماذج التحول الاقتصادي رياح شديدة السرعة على عدد من محافظات مكة المكرمة رياح نشطة على منطقة تبوك سبيس إكس تطلق 81 قمرًا صناعيًا جديدًا المساحة الجيولوجية ترصد هزة أرضية شمال شرق جازان بقوة 2.87 درجة السعودية تدين وتستنكر مخططات إرهابية استهدفت المساس بالنظام العام في المغرب
أعلنت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات “ساتورب”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة الجبيل.
وبيّنت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي فحص الاختبارات.
– أخصائي أول الأداء المالي.
– مشرف مناوب مختبر.
– مشرف التفتيش/ الصيانة.
– أخصائي لحام.
– مفتش منطقة/ كهرباء.
– مهندس أول فحص المخاطر.
– مفتش منطقة/ معدات.
– مدير أنظمة إدارة وجودة المختبر.
– مدقق داخلي.
وأوضحت شركة ساتورب، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ 6 يوليو 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط: (هنا)