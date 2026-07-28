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وظائف شاغرة لدى شركة علم

الثلاثاء ٢٨ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٠٠ صباحاً
وظائف شاغرة لدى شركة علم
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة علم، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة علم

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مستشار تطوير البرمجيات.

– مطور برامج أول.

– مدير أول مشروع.

– رئيس منتجات ومشاريع التوسع الحكومي.

– مستشار النمو.

– أخصائي التخطيط والميزانية.

– أخصائي مشتريات.

– أخصائي أول علاقات المستثمرين.

– مهندس مصادر البيانات والتكامل.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة علم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ 27 يوليو 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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