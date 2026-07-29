وظائف شاغرة لدى شركة كدانة

أعلنت شركة كدانة للتنمية والتطوير- إحدى شركات الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة في منطقة مكة المكرمة.

تفاصيل وظائف شركة كدانة

وبيّنت شركة كدانة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي أول ميكانيكي: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي أول المحتوى المحلي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، إدارة سلسلة التوريد،)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة كدانة للتنمية والتطوير، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 يوليو 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)