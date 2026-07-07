وظائف شاغرة لدى شركة مطارات جدة

أعلنت شركة مطارات جدة “JedCo”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف مطارات جدة

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير أول التميز المالي والامتثال.

– مدير خدمات المرافق.

– مدير العقود القانونية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة مطارات جدة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 يوليو 2026م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 5 سبتمبر 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)