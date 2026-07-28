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وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS

الثلاثاء ٢٨ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٨:٥٩ صباحاً
وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الظهران، والطائف، والرياض.

تفاصيل وظائف BAE SYSTEMS

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف صيانة الخروج.

– مدرب طيار محاكاة.

– أخصائي مكافحة التآكل.

– رئيس فريق عمليات الصيانة.

– فني إدارة البيانات.

– أخصائي دعم الصيانة.

– مدير محاكاة ودعم الدراسات التقنية.

– مدير الخدمة/ بدء التشغيل.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ 27 يوليو 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 أغسطس 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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