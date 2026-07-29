وظائف شاغرة بـ فروع مجموعة العليان وظائف شاغرة لدى طيران أديل مصرع ثلاثة من رجال الإطفاء وإخلاء قرى في اليونان جراء حرائق الغابات ترامب: تلقيت إحاطة بما حدث في مصر صندوق النقد الدولي يشيد بتصدّر المملكة عالميًا في تبنّي الذكاء الاصطناعي هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان جامعة جازان تفتح باب التسجيل في برامج الزمالات المهنية للعام الجامعي 1448هـ القمر الكامل لشهر يوليو يزيّن سماء الحدود الشمالية البرلمان العربي يدين الاعتداءات الإيرانية على الأردن الخارجية الأمريكية: سنواصل مع الحلفاء عزل إيران دبلوماسيًا واقتصاديًا
أعلنت شركة طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط الجوية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في كل من جدة، والرياض.
وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي أمن الطيران.
– أخصائي الإشراف الفني.
– أخصائي معالجة مدفوعات الحسابات.
– محلل أول التسعير.
وأوضحت شركة طيران أديل، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 يوليو 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 أغسطس 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)