وظائف شاغرة لدى فروع طيران الإمارات

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أعلنت شركة طيران الإمارات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة بالمملكة في كل من جدة، والرياض.
وبيّنت شركة طيران الإمارات، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– وكيل أول خدمة المطار (جدة).
– مدير المبيعات المؤسسي (الرياض).
وأوضحت شركة طيران الإمارات، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 يوليو 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 أغسطس 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)