وظائف شاغرة لدى مجموعة التركي

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أعلنت مجموعة التركي القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، والدمام، والخبر، والعلا.
وأبرزت المجموعة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي المشتريات.
– مدير الشؤون القانونية.
– مشرف الجودة والصحة والسلامة والبيئة.
– مدير حسابات.
– مستشار تقني.
وأوضحت مجموعة التركي، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ 16 يوليو 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 سبتمبر 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)