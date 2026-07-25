وظائف شاغرة لدى مجموعة الفطيم

أعلنت مجموعة الفطيم القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع متاجر المجموعة بالمملكة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الفطيم القابضة

وأبرزت المجموعة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مراقب المخزون.

– مدير المنتجات والتسعير.

– مسؤول الخدمة.

– مدير حسابات.

– تنفيذي مبيعات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة الفطيم القابضة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ 24 يوليو 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)