وظائف شاغرة لدى هيئة الربط الكهربائي الخليجي

أعلنت هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية “GCCIA”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الهيئة في مدينة الدمام.

تفاصيل وظائف هيئة الربط الكهربائي

وبيّنت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس أول الدراسات التشغيلية.

– أخصائي أول نظم عمليات السوق.

– فني أول محطة نقل الطاقة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت هيئة الربط الكهربائي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 يونيو 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)