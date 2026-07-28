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وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة والجمارك

الثلاثاء ٢٨ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٨:٥٩ صباحاً
وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة والجمارك
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة الزكاة

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محاسب أول.

– أخصائي أول توافر ومشاركة البيانات.

– أخصائي أول حماية البيانات والخصوصية.

– خبير التخطيط والمتابعة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ 27 يوليو 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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