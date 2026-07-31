وظائف شاغرة لدى CEER لصناعة السيارات

أعلنت الشركة السعودية سير لصناعة السيارات الكهربائية “CEER”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة CEER

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير إدارة المخاطر المالية.

– مدير أول مكتب إدارة المشاريع.

– مستشار أول قسم الامتثال.

– أخصائي أول مخزون قطع الغيار والملحقات.

– مدير مجموعة الوحدات.

– أخصائي رئيسي مركز الإضاءة الخارجية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة سبر، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ 30 يوليو 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)