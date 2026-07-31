Icon

أتربة مثارة على منطقة نجران حتى السابعة مساء  Icon رياح شديدة وأتربة مثارة تحدّ من الرؤية في القنفذة والليث Icon النفط ينخفض بأكثر من دولار مع تزايد الإمدادات Icon وظائف شاغرة لدى شركة المراعي Icon وظائف شاغرة بشركة طيران الرياض Icon وظائف شاغرة في الفطيم القابضة Icon وظائف شاغرة لدى CEER لصناعة السيارات Icon وظائف شاغرة بفروع مجموعة ديافيرم Icon وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية Icon إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان وولي العهد.. وصول التوأم الملتصق الفيجي جيسيبيل وديسيسيا إلى الرياض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق

وظائف شاغرة لدى CEER لصناعة السيارات

الجمعة ٣١ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١١:١٦ صباحاً
وظائف شاغرة لدى CEER لصناعة السيارات
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الشركة السعودية سير لصناعة السيارات الكهربائية “CEER”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة CEER

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير إدارة المخاطر المالية.

– مدير أول مكتب إدارة المشاريع.

– مستشار أول قسم الامتثال.

– أخصائي أول مخزون قطع الغيار والملحقات.

– مدير مجموعة الوحدات.

– أخصائي رئيسي مركز الإضاءة الخارجية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة سبر، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ 30 يوليو 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة لدى شركة علم
السوق

وظائف شاغرة لدى شركة علم

السوق
وظائف شاغرة في شركة أكوا باور
السوق

وظائف شاغرة في شركة أكوا باور

السوق
وظائف شاغرة لدى شركة المراعي
السوق

وظائف شاغرة لدى شركة المراعي

السوق
وظائف شاغرة بـ بنك D360 الرقمي
السوق

وظائف شاغرة بـ بنك D360 الرقمي

السوق
وظائف شاغرة بفروع مجموعة ديافيرم
السوق

وظائف شاغرة بفروع مجموعة ديافيرم

السوق
وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة والجمارك
السوق

وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة والجمارك

السوق
وظائف شاغرة في شركة ساتورب
السوق

وظائف شاغرة في شركة ساتورب

السوق
وظائف شاغرة في شركة التصنيع الوطنية
السوق

وظائف شاغرة في شركة التصنيع الوطنية

السوق