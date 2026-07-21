وفاة أشهر محامي في مصر داخل قاعة المحكمة

واقعة صادمة داخل الأوساط القانونية في مصر، إذ توفي المحامي عصام البطاوي والذي يعد من أشهر المحامين في البلاد، صباح اليوم الثلاثاء، أثناء وقوفه أمام هيئة المحكمة لأداء مرافعته.

وكان البطاوي يترافع في إحدى القضايا المنظورة أمام محكمة جنايات قنا، قبل أن يتعرض لوعكة صحية مفاجئة أثناء حديثه، حيث فقد الوعي نتيجة إصابته بغيبوبة، ما استدعى تدخل الحاضرين فوراً وطلب سيارة إسعاف لنقله إلى مستشفى قنا الجامعي، وفق وسائل إعلام محلية.

ورغم سرعة نقله لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فقد أكدت المصادر أن المحامي فارق الحياة قبل وصوله إلى المستشفى، لتنتهي مسيرة مهنية امتدت لسنوات وهو يمارس عمله الذي كرّس له حياته حتى لحظاته الأخيرة.

وخيمت أجواء من الحزن والأسى على زملائه من المحامين وأعضاء الأسرة القانونية، الذين عبّروا عن صدمتهم لرحيله المفاجئ.

كذلك أثار خبر وفاته تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نعاه عدد كبير من المحامين والإعلاميين والشخصيات العامة، مستذكرين تاريخه المهني الطويل.

يذكر أن عصام البطاوي يعد واحداً من أبرز المحامين في مصر، إذ ارتبط اسمه بعدد من القضايا الجنائية والسياسية التي استحوذت على اهتمام الرأي العام على مدار السنوات الماضية.

كما تميز بمسيرة قانونية حافلة جعلته من الوجوه البارزة في ساحات القضاء، حيث تولى الدفاع في العديد من القضايا الكبرى التي لقيت تغطية إعلامية واسعة.

ومن أشهر المحطات في مسيرته المهنية، توليه الدفاع عن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي خلال محاكمته في أعقاب أحداث ثورة 25 يناير 2011، إلى جانب مشاركته في ملفات وقضايا أخرى ذات أهمية كبيرة، ما رسخ مكانته كأحد أبرز المحامين المتخصصين في القضايا الجنائية.