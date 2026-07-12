وفاة السيناتور الأميركي ليندسي غراهام

توفي السيناتور الجمهوري الأمريكي عن ولاية كارولاينا الجنوبية، ليندسي غراهام، عن عمر ناهز 71 عاماً، وفق ما أُعلن في بيان نُشر على حسابه الرسمي على منصة “إكس”.

ويُعد غراهام أحد أبرز وجوه الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ الأميركي، ولعب دوراً بارزاً في ملفات السياسة الخارجية والدفاع على مدى عقود، واشتهر بمواقفه المؤثرة إزاء عدد من القضايا الدولية.

ولم تكشف عائلته أو الجهات الرسمية حتى الآن عن أسباب الوفاة، فيما أشارت إلى أن مزيداً من التفاصيل ستُعلن لاحقاً.