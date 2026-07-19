وفاة الفنان أحمد جلال عبد القوي عن عمر ناهز الـ42 عاماً

صدمة هزت الوسط الفني المصري برحيل الفنان الشاب أحمد جلال عبد القوي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، حيث توفي الراحل عن عمر يناهز الـ 42 عاماً بعد صراع مع مرض السرطان، الذي أعلن مؤخرا عن إصابته به.

وطلبت الصفحة الخاصة به عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” من محبيه وأصدقائه ومتابعيه الدعاء له بعد وفاته.

أحمد جلال عبد القوي الذي اشتهر من خلال مشاركته في بطولة مسلسل “حضرة المتهم أبي” قبل سنوات طويلة مع الفنان الراحل نور الشريف، شعر بالسعادة قبل رحيله بأيام، بعد أن لمس مقدار الحب من متابعيه.

وهو ما نشره عبر حسابه على “فيسبوك”، موجهاً الشكر إلى كل من تواصل معه وحاول الاطمئنان عليه.

لكنه أشار في كلماته إلى أن الوقت عامل مهم، وفي آخر كلماته كتب قائلاً “مسألة وقت”، قبل أن يرحل بعدها بـ 4 أيام.