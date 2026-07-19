Icon

وفاة الفنان أحمد جلال عبد القوي عن عمر ناهز الـ42 عاماً Icon الشرع يعين عبد القادر طحان رئيساً للاستخبارات العامة Icon هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تستعرض تطور البنية التحتية الرقمية في المملكة Icon “المياه الوطنية” تكمل تنفيذ شبكات مياه في محافظة الشنان بمنطقة حائل Icon السيطرة على حريق غابات في متنزه “موريتس” الوطني بألمانيا بعد أيام من المكافحة Icon موجة حارة وأتربة مثارة على المنطقة الشرقية Icon إصابة رجل إطفاء وإجلاء 121 شخصًا إثر حريق في مستودعات تجارية بكوريا Icon أنظار العالم تتجه إلى نهائي مونديال 2026 بين إسبانيا والأرجنتين Icon ترامب عن مقتل جنديين أمريكيين اثنين جراء هجمات إيرانية: أمر محزن جداً Icon الجيش الكويتي يعلن اعتراض هجمات صاروخية ومسيرات من إيران Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

مشاهير

وفاة الفنان أحمد جلال عبد القوي عن عمر ناهز الـ42 عاماً

الأحد ١٩ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:١٢ مساءً
وفاة الفنان أحمد جلال عبد القوي عن عمر ناهز الـ42 عاماً
المواطن - فريق التحرير

صدمة هزت الوسط الفني المصري برحيل الفنان الشاب أحمد جلال عبد القوي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، حيث توفي الراحل عن عمر يناهز الـ 42 عاماً بعد صراع مع مرض السرطان، الذي أعلن مؤخرا عن إصابته به.

وطلبت الصفحة الخاصة به عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” من محبيه وأصدقائه ومتابعيه الدعاء له بعد وفاته.

أحمد جلال عبد القوي الذي اشتهر من خلال مشاركته في بطولة مسلسل “حضرة المتهم أبي” قبل سنوات طويلة مع الفنان الراحل نور الشريف، شعر بالسعادة قبل رحيله بأيام، بعد أن لمس مقدار الحب من متابعيه.

وهو ما نشره عبر حسابه على “فيسبوك”، موجهاً الشكر إلى كل من تواصل معه وحاول الاطمئنان عليه.

لكنه أشار في كلماته إلى أن الوقت عامل مهم، وفي آخر كلماته كتب قائلاً “مسألة وقت”، قبل أن يرحل بعدها بـ 4 أيام.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد