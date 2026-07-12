وفاة طفلين وإنقاذ أكثر من 15 شخصًا إثر غرق عبارة في سوريا

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لقي طفلان مصرعهم، إثر غرق عبارة كانت تقل أكثر من 35 مدنيًا في نهر الفرات بمدينة دير الزور شرقي سوريا.
وأفادت الوكالة العربية السورية للأنباء، بأن العبارة تعرضت للغرق بعد اصطدامها بالجسر الحربي العائم أثناء عبورها نهر الفرات في مدينة دير الزور شرقي سوريا، مما أسفر عن وفاة الطفلين، وإنقاذ أكثر من 15 شخصًا.
من جانبه أشار المدني السوري إلى أن فرق الإنقاذ تواصل عمليات البحث عن المفقودين.