وقاء يطلق حملة لتحصين الحيوانات الأليفة ضد السعار بالقصيم

أطلق المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها “وقاء” أمس، حملةً لتحصين الحيوانات الأليفة ضد مرض السعار في مدينة بريدة ومحافظتي عنيزة والرس، وتستمر حتى يوم الخميس 23 يوليو، ضمن حملات المركز التي ينفذها في مختلف مناطق المملكة.

وتهدف الحملة إلى تعزيز الوقاية من مرض السعار والحد من انتشاره، إلى جانب دعم جهود المركز في الارتقاء بالصحة الحيوانية، والوقاية من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، بما يعزز حماية الثروة الحيوانية ويحافظ على الصحة العامة.

وأوضح المركز بأن استقبال المربين والمستفيدين سيتم في مواقع التحصين المحددة، في العيادة البيطرية يوميًا خلال فترة الحملة من الساعة 04:00 مساءً وحتى 08:00 مساءً، داعيًا ملاك الحيوانات الأليفة إلى الاستفادة من خدمة التحصين المجانية والتقيد بالمواعيد المحددة.

وأكد مركز وقاء أن الحملة تندرج ضمن برامجه الوقائية والتوعوية الهادفة إلى تنمية الوعي الصحي، وترسيخ مفاهيم الوقاية، والإسهام في تحقيق مستهدفات الحفاظ على صحة الإنسان والحيوان في مختلف مناطق المملكة.