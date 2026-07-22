“وقاء” ينفذ حملة لتحصين الحيوانات الأليفة ضد السعار في عرعر ورفحاء

أطلق المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها (وقاء) بمنطقة الحدود الشمالية، أمس، حملةً لتحصين الحيوانات الأليفة ضد مرض السعار بمدينة عرعر ومحافظة رفحاء، بالتعاون مع جمعية الثروة الحيوانية برفحاء، ضمن جهوده لتعزيز الصحة الحيوانية والحد من انتشار الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.

وأوضح المركز أن الحملة التي تستمر ثلاثة أيام، تهدف إلى الحد من انتشار مرض السعار، ورفع مستوى الوقاية؛ بما يسهم في حماية صحة الحيوانات وسلامة أفراد المجتمع، في إطار البرامج الوقائية التي ينفذها المركز لتعزيز الأمن الصحي الحيواني.

وبيّن أن استقبال المربين والمستفيدين في مواقع التحصين سيكون يوميًا من الساعة الرابعة عصرًا حتى الثامنة مساءً طوال فترة الحملة، داعيًا ملاك الحيوانات الأليفة إلى الاستفادة من خدمة التحصين المجانية، والالتزام بإحضار حيواناتهم إلى مواقع التحصين المعتمدة.