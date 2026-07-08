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وقاية للمسافرين إلى خارج السعودية: احذروا الأمراض المعدية خلال موسم الصيف

الأربعاء ٨ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٢:٢٤ مساءً
وقاية للمسافرين إلى خارج السعودية: احذروا الأمراض المعدية خلال موسم الصيف
المواطن - واس

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حذّرت هيئة الصحة العامة “وقاية” المسافرين إلى خارج المملكة من التهاون في الالتزام بالإرشادات الصحية والوقائية أثناء السفر، خاصة خلال موسم الصيف الذي يشهد ارتفاعًا في حركة السفر والتنقل، وما قد يصاحبه من زيادة احتمالات التعرض لبعض الأمراض المعدية في عدد من دول العالم.
وأكدت الهيئة متابعتها المستمرة بالتنسيق مع المنظمات الصحية الدولية لمستجدات الوضع الوبائي العالمي، وما يُسجل من حالات أو فاشيات لأمراض معدية في بعض الدول، ومنها فيروس هانتا، ومرض فيروس الإيبولا، والحمى الصفراء، والإنفلونزا الموسمية، مشيرةً إلى أن التقييم المستمر للمخاطر يسهم في تعزيز جاهزية منظومة الصحة العامة، ورفع مستوى الوعي الصحي لدى المسافرين.
وشددت “وقاية” على أهمية أن يتحقق المسافرون قبل مغادرة المملكة من الوضع الصحي في وجهات سفرهم، والاطلاع على التنبيهات والاشتراطات الصحية المعتمدة، بما في ذلك متطلبات التطعيم للدول التي تستلزم ذلك، وعلى رأسها لقاح الحمى الصفراء عند السفر إلى بعض المناطق الموبوءة أو الدول التي تشترط شهادة التطعيم.
وأوضحت الهيئة أن الأمراض المعدية تختلف في طرق انتقالها ومستوى خطورتها؛ إذ يرتبط فيروس هانتا غالبًا بالتعرض لإفرازات القوارض المصابة أو البيئات الملوثة بها، بينما ينتقل مرض فيروس الإيبولا عبر الملامسة المباشرة لدم أو سوائل جسم الشخص المصاب أو المتوفى أو الحيوانات المصابة، أما الحمى الصفراء فتنتقل بواسطة لدغات البعوض في المناطق الموبوءة، في حين تنتقل الإنفلونزا عبر الرذاذ التنفسي والمخالطة المباشرة للمصابين.
ودعت “وقاية” المسافرين إلى تجنّب مخالطة الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض مرضية، والابتعاد عن ملامسة الحيوانات البرية أو القوارض أو أماكن وجودها، وتجنب زيارة المناطق التي تشهد فاشيات أو ارتفاعًا في حالات الأمراض المعدية إلا للضرورة، مع الالتزام بالتعليمات الصادرة عن السلطات الصحية في بلد الوجهة.
ونصحت الهيئة المسافرين بالمحافظة على النظافة الشخصية، وغسل اليدين بانتظام، والحرص على سلامة الغذاء والماء، واستخدام وسائل الوقاية من لدغات البعوض مثل طاردات الحشرات والملابس المناسبة، إضافةً إلى التأكد من وجود تغطية صحية مناسبة أثناء السفر.
وأوصت “وقاية” المسافرين بمراجعة أقرب منشأة صحية عند ظهور أعراض مرضية أثناء السفر أو بعد العودة إلى المملكة، خاصة في حال وجود تاريخ سفر إلى مناطق تشهد فاشيات، أو حدوث مخالطة مباشرة لمرضى أو حيوانات أو بيئات عالية الخطورة، مع إبلاغ الممارس الصحي بتاريخ السفر وأي تعرض محتمل، بما يسهم في سرعة التشخيص واتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة.
ودعت هيئة الصحة العامة الجميع إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة، والاستفادة من تنبيهات السفر عبر موقع هيئة الصحة العامة الإلكتروني، بما يسهم في حماية المسافرين والمجتمع من مخاطر الأمراض المعدية.

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