Icon

الصندوق العقاري يُودع مليارًا و82 مليون ريال لمستفيدي برنامج الدعم السكني Icon البلديات والإسكان: أكثر من 63 ألف أسرة سعودية سكنت مسكنها الأول Icon لونا بير تعيد صياغة مفهوم الجمال والعناية بالبشرة Icon الاحتلال الإسرائيلي يعتقل (44) فلسطينيًا بالضفة الغربية Icon وظائف شاغرة في شركة التصنيع الوطنية Icon الكويت تدين وتستنكر بشدة تكرار هجمات مليشيا الحوثي على السفن في البحر الأحمر Icon الأمن الغذائي: صرف 199 مليون ريال مستحقات الدفعة الأولى لمزارعي القمح المحلي Icon الموارد البشرية توافق على إنشاء جمعية قمم لدعم مرضى الكلى بمنطقة عسير Icon إصابة 34 شخصا جراء اصطدام بين عدة مركبات على طريق سريع في ألمانيا Icon الكويت تدين الهجوم الحوثي على سفينة تابعة لشركة سعودية في البحر الأحمر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية

ولي العهد يبحث هاتفيًا القضايا الإقليمية والدولية مع رئيس وزراء بريطانيا

الإثنين ٢٧ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٢٨ صباحاً
ولي العهد يبحث هاتفيًا القضايا الإقليمية والدولية مع رئيس وزراء بريطانيا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا بدولة السيد آندي بيرنهام رئيس الوزراء في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، عبر خلاله عن تهنئته له بمناسبة تعيينه، متمنيًا لدولته التوفيق والسداد، منوهًا سموه بتميز العلاقات التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين.
فيما عبر دولته عن شكره لسمو ولي العهد على مشاعره النبيلة.

كما عبر دولته خلال الاتصال عن إدانة بلاده واستنكارها للهجمات التي شنتها مليشيا الحوثي وتهديدها لحرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر، مؤكدًا دعم بلاده لأمن المملكة وسيادتها.

كما جرى خلال الاتصال استعراض مجالات التعاون القائم بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مجلس الوزراء: الموافقة على القواعد الموحدة لملاك العقارات المشتركة بدول مجلس التعاون
أخبار رئيسية

مجلس الوزراء: الموافقة على القواعد الموحدة لملاك...

أخبار رئيسية
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس تونس بذكرى إعلان الجمهورية لبلاده
السعودية

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس تونس...

السعودية
ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا بأمير الكويت
أخبار رئيسية

ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا بأمير الكويت

أخبار رئيسية
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس المالديف بذكرى استقلال بلاده
السعودية

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس المالديف...

السعودية
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء باكستان
أخبار رئيسية

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس...

أخبار رئيسية
ولي العهد يهنئ آندي بيرنهام بمناسبة تعيينه رئيسًا لوزراء بريطانيا
السعودية

ولي العهد يهنئ آندي بيرنهام بمناسبة تعيينه...

السعودية