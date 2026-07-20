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ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس اللبناني

الإثنين ٢٠ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٠٧ صباحاً
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس اللبناني
المواطن - واس

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تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، من فخامة الرئيس جوزاف عون رئيس الجمهورية اللبنانية.
وجرى خلال الاتصال استعراض آخر المستجدات في لبنان والمنطقة، والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار.
وقد أعرب فخامة الرئيس اللبناني عن بالغ تقديره للمواقف السعودية الداعمة للبنان، ولجهودها في تحقيق الاستقرار والسلام بالمنطقة.

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