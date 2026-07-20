تراجع أسعار الذهب عالميا طقس الاثنين.. رياح نشطة وارتفاع الحرارة بعدة مناطق ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس اللبناني المنتخب الإسباني يفوز على الأرجنتيني ويتوج بطلًا لكأس العالم للمرة الثانية في تاريخه ضبط مواطن نقل 3 أمتار مكعبة من الحطب المحلي داخل محمية الإمام تركي القطقاط الرملي الكبير يبرز تنوع الطيور المهاجرة في الشمالية #يهمك_تعرف | التأمينات الاجتماعية تحدد شروط التمويل الشخصي للمتقاعدين النباتات العطرية تضفي لمسات طبيعية وجمالية على الحدائق المنزلية بنجران آلية تمديد تأشيرات الزيارة عبر أبشر وأبرز الشروط ضبط 9,254 دراجة آلية مخالفة بمختلف المناطق
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، من فخامة الرئيس جوزاف عون رئيس الجمهورية اللبنانية.
وجرى خلال الاتصال استعراض آخر المستجدات في لبنان والمنطقة، والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار.
وقد أعرب فخامة الرئيس اللبناني عن بالغ تقديره للمواقف السعودية الداعمة للبنان، ولجهودها في تحقيق الاستقرار والسلام بالمنطقة.