ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس السوري

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من فخامة السيد أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية.

وفي بداية الاتصال، جدد فخامة الرئيس السوري إدانة بلاده واستنكارها لمحاولة استهداف المنشآت البترولية في المملكة من قبل الميليشيات التابعة لإيران في العراق، مؤكدًا دعم سوريا الثابت لأمن المملكة وسيادتها.

كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية وسبل تطوير آفاق التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والمساعي المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.