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ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء باكستان

الخميس ٢٣ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١:١٦ مساءً
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء باكستان
المواطن - واس

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تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من دولة السيد محمد شهباز شريف رئيس الوزراء في جمهورية باكستان الإسلامية.
وفي بداية الاتصال، جدد رئيس الوزراء الباكستاني، إدانة بلاده واستنكارها للهجوم الذي شنته مليشيا الحوثي على سفينة سعودية، وتهديدها لحرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر، مؤكدًا دعم باكستان الثابت والحازم لأمن المملكة وسيادتها.
كما جرى خلال الاتصال، استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

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