شريحة إلكترونية ونظارات ذكية.. ابتكار جديد يمنح الأمل لمرضى فقدان البصر المدينة المنورة تتصدر مدن السعودية في معدل إشغال مرافق الضيافة فهد بن سلطان يحضر حفل أهالي تبوك احتفاءً بعودته من رحلته العلاجية ضبط مخالف لنظام البيئة في محمية الإمام فيصل بن تركي السعودية الأولى إقليميًا في الخدمات الحكومية الرقمية ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء باكستان الأردن: إسقاط 4 صواريخ و6 مسيّرات إيرانية استهدفت المملكة الملك سلمان وولي العهد يهنئان الرئيس المصري القبض على 5 مخالفين لتهريبهم 70 كيلو قات في جازان مئات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى مجددًا
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من دولة السيد محمد شهباز شريف رئيس الوزراء في جمهورية باكستان الإسلامية.
وفي بداية الاتصال، جدد رئيس الوزراء الباكستاني، إدانة بلاده واستنكارها للهجوم الذي شنته مليشيا الحوثي على سفينة سعودية، وتهديدها لحرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر، مؤكدًا دعم باكستان الثابت والحازم لأمن المملكة وسيادتها.
كما جرى خلال الاتصال، استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.