ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا بأمير الكويت

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا اليوم، بأخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وأعرب سمو ولي العهد، خلال الاتصال عن تضامن المملكة ووقوفها الكامل إلى جانب دولة الكويت الشقيقة وإدانتها الشديدة للاعتداءات الإيرانية الغاشمة والمتواصلة على أراضي دولة الكويت.

كما جرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار.