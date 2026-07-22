أمطار على منطقة جازان حتى الثامنة مساء 4 طلاب من تعليم الرياض يفوزون بالميداليات الفضية والبرونزية في أولمبياد الكيمياء والأحياء والرياضيات الدولي ضبط مخالف لنظام البيئة في عسير ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا بأمير الكويت الجيش الأردني يعترض 4 صواريخ إيرانية اخترقت أجواء المملكة مركز البنية التحتية بالرياض يُطلق مستشارًا ذكيًا لكود البنية التحتية رياح نشطة على منطقة تبوك حتى السادسة 19 مليون متر مربع من الأراضي البيضاء في المدينة المنورة دخلت التطوير أو التداول المرور يطلق المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر منصة أبشر الحج والعمرة: حافظات زمزم للشرب فقط وليست للوضوء أو تعبئة القوارير
أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا اليوم، بأخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.
وأعرب سمو ولي العهد، خلال الاتصال عن تضامن المملكة ووقوفها الكامل إلى جانب دولة الكويت الشقيقة وإدانتها الشديدة للاعتداءات الإيرانية الغاشمة والمتواصلة على أراضي دولة الكويت.
كما جرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار.