Icon

ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا برئيس وزراء مملكة إسبانيا Icon الذكاء الاصطناعي في التعليم.. تحوّل شامل يقود المملكة إلى الصدارة العالمية Icon تعيين روبيرتو مانشيني مدربًا للمنتخب الإيطالي Icon ضبط مخالف لنظام البيئة بمحمية الإمام فيصل بن تركي الملكية Icon أوغندا تعلن القضاء على مرض “إيبولا” Icon بدء القبول في 37 برنامجًا للدراسات العليا في جامعة الباحة Icon الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار وينخفض مقابل اليورو Icon فيصل بن فرحان يصل إلى روما للمشاركة في الاجتماع رفيع المستوى للحوار بين الأديان بالشراكة مع إيطاليا Icon وزارة الدفاع: اعتراض وتدمير عدد من المسيّرات بالمنطقة الشرقية Icon الشؤون الإسلامية تختتم مسابقة القرآن الكريم في جمهورية مالي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا برئيس وزراء مملكة إسبانيا

الأربعاء ٢٩ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٣٠ صباحاً
ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا برئيس وزراء مملكة إسبانيا
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

 

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اتصالًا هاتفيًا بدولة السيد بيدرو سانشيز رئيس وزراء مملكة إسبانيا.
وجرى خلال الاتصال بحث مجالات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها في عدد من المجالات كما تم استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
كما أعرب دولته خلال الاتصال عن إدانة بلاده واستنكارها للهجمات التي شنتها ميليشيا الحوثي على السفن السعودية، وتهديدها لحرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر، مؤكدًا وقوف بلاده التام إلى جانب المملكة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسيادتها وحماية مصالحها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ولي العهد يبحث هاتفيًا القضايا الإقليمية والدولية مع رئيس وزراء بريطانيا
أخبار رئيسية

ولي العهد يبحث هاتفيًا القضايا الإقليمية والدولية...

أخبار رئيسية
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس المالديف بذكرى استقلال بلاده
السعودية

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس المالديف...

السعودية
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء باكستان
أخبار رئيسية

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس...

أخبار رئيسية
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية ساو تومي وبرينسيبي الديمقراطية
السعودية

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية...

السعودية
ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا بأمير الكويت
أخبار رئيسية

ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا بأمير الكويت

أخبار رئيسية
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس تونس بذكرى إعلان الجمهورية لبلاده
السعودية

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس تونس...

السعودية
مجلس الوزراء يطالب الحكومة العراقية باتخاذ كل ما يلزم لضمان منع استخدام أراضيها منطلقًا للعدوان
أخبار رئيسية

مجلس الوزراء يطالب الحكومة العراقية باتخاذ كل...

أخبار رئيسية