ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا برئيس وزراء مملكة إسبانيا

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أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اتصالًا هاتفيًا بدولة السيد بيدرو سانشيز رئيس وزراء مملكة إسبانيا.
وجرى خلال الاتصال بحث مجالات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها في عدد من المجالات كما تم استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
كما أعرب دولته خلال الاتصال عن إدانة بلاده واستنكارها للهجمات التي شنتها ميليشيا الحوثي على السفن السعودية، وتهديدها لحرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر، مؤكدًا وقوف بلاده التام إلى جانب المملكة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسيادتها وحماية مصالحها.