ولي العهد يستعرض آخر المستجدات الإقليمية مع ملك البحرين

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

وجرى خلال الاتصال استعراض آخر المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وهنأ جلالة ملك البحرين سمو ولي العهد بمناسبة إنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات واختيار المملكة العربية السعودية قائدة لهذا التحالف ومقرًا رئيسيًا دائمًا له، والذي يعكس الثقة الدولية بالدور القيادي للمملكة في تعزيز الأمن البحري الجماعي.

كما تم خلال الاتصال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.