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يائير جولان: حكومة نتنياهو تحوّل الضفة إلى برميل بارود

السبت ٢٥ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٣:٣٠ مساءً
يائير جولان: حكومة نتنياهو تحوّل الضفة إلى برميل بارود
المواطن - فريق التحرير

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حذر زعيم حزب “الديمقراطيين” الإسرائيلي يائير جولان، السبت، من أن حكومة بنيامين نتنياهو تحول الضفة الغربية إلى “برميل بارود” يهدد أمن إسرائيل.

يأتي ذلك غداة هجوم شنه مستوطنون، بحماية الجيش الإسرائيلي، على بلدة تل قرب نابلس شمالي الضفة الغربية، أسفر عن استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 4، فيما قُتل إسرائيليان خلال إطلاق نار وقع أثناء تصدي الأهالي للهجوم، وفق مصادر فلسطينية وإسرائيلية.

وعقب أحداث البلدة، قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس شن عملية عسكرية واسعة في الضفة.

وقال جولان، في تدوينة عبر منصة شركة “إكس” الأمريكية، إن حكومة نتنياهو ووزيريها بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير تعمل “عمدا” على خلق “واقع قابل للانفجار” في الضفة الغربية.

وأضاف أن مستوطنين متطرفين يعملون منذ أشهر بصورة منهجية على خلق الاحتكاك وإشعال المنطقة وجر الجيش ودولة إسرائيل إلى مواجهة أوسع.

ورأى جولان أن حكومة نتنياهو، بدلا من وقف هؤلاء المستوطنين، تمنحهم الدعم والتشجيع، كما أنها تعلن، إلى جانب وزير الدفاع يسرائيل كاتس، إقامة مزيد من البؤر الاستيطانية والمزارع غير القانونية.

وأكد أن هذا الوضع “يعمق المخاطر ويزيد من التصعيد، بدلا من إبعاد المدنيين عن بؤر الاحتكاك”.

واعتبر جولان أن الحكومة “الفاشلة والمنفصلة عن الواقع لم تتعلم الدرس الرئيسي من هجوم السابع من أكتوبر 2023، والمتمثل في تقليص جبهات القتال وإتاحة المجال أمام الجيش الإسرائيلي للتركيز على مهامه”.

وأضاف أنه “في وقت تتعرض فيه قوات الاحتياط للاستنزاف إلى أقصى حد، تختار الحكومة خلق مزيد من بؤر المواجهة بدلا من إغلاقها”.

وقال جولان إن نتنياهو ووزير الدفاع كاتس “يحولان يهودا والسامرة (الضفة الغربية) إلى برميل بارود يهدد أمن إسرائيل”، مضيفا أن ثمن هذا التصعيد “يُدفع بالدم”.

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