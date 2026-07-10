يهمك_تعرف | آلية معرفة سبب عدم الأهلية وخطوات الاعتراض في حساب المواطن

قال حساب المواطن إنه بإمكان معرفة سبب عدم الأهلية عن طريق الحساب من خلال أيقونة (دراسة الأهلية) ويلزم تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة وذلك بعد تحديث البيانات طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.

وأوضح البرنامج، أنه يمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية: