ماجد المصري يخضع لجراحة دقيقة بالعين الين قرب أدنى مستوياته في 40 عاماً تصعيد واشنطن وطهران يهدد فائض سوق النفط في 2027 #يهمك_تعرف | آلية معرفة سبب عدم الأهلية وخطوات الاعتراض في حساب المواطن وزارة العدل الأميركية تكشف مخططًا لاستهداف ترامب وعدد من كبار المسؤولين تراجع أسعار النفط في بداية التعاملات رياح شديدة على منطقة حائل حتى العاشرة مساء توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق رئيس وزراء كندا يغادر جدة فرنسا تفوز على المغرب بثنائية وتتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم
قال حساب المواطن إنه بإمكان معرفة سبب عدم الأهلية عن طريق الحساب من خلال أيقونة (دراسة الأهلية) ويلزم تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة وذلك بعد تحديث البيانات طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.
وأوضح البرنامج، أنه يمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية:
وتتيح الحاسبة التقديرية مبلغ الدعم الشهري للأسرة وحد الإعفاء من التناقص وحد الدخل المانع.
كذلك أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يتم التحقق من البيانات بشكل دوري ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دوريًّا لكل دفعة.
وأضاف أنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات سيتم دراستها والتحقق منها ودراسة الاستحقاق مرة أخرى، ولمعرفة قيمة الاستحقاق من هنا.
تحميل تطبيق حساب المواطن من متجر التطبيقات على هاتفك الذكي
فتح التطبيق وتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك
الضغط على “استعلام”
إدخال رقم الهوية الوطنية
الضغط على “بحث”
سيظهر لك مبلغ الدفعة المستحقة لك، بالإضافة إلى تاريخ الإيداع.
مركز الاتصال الموحد:
الاتصال بمركز الاتصال الموحد على الرقم: 199090.
اختيار اللغة العربية.
اختيار خدمة “حساب المواطن”.
اتباع التعليمات الصوتية للوصول إلى خدمة الاستعلام عن مبلغ الدفعة.
سيطلب منك ممثل خدمة العملاء إدخال رقم الهوية الوطنية، وسوف يقوم بإعلامك بمبلغ الدفعة المستحقة لك، بالإضافة إلى تاريخ الإيداع.