Icon

الأراضي البيضاء: 4 شروط تحدد خضوع الأرض للرسو Icon #يهمك_تعرف | إيجار: استحقاق نسبة السعي للوسيط العقاري يخضع لاتفاق الأطراف Icon قلة النوم تزيد الوزن وترفع خطر السكري Icon فلكية جدة: هلال شهر صفر يزيّن السماء بعد غروب شمس اليوم Icon الجامعة السعودية الإلكترونية تطلق التسجيل في برنامج أخصائي قانون الأمن السيبراني Icon ضوابط جديدة تتيح تمديد العقود الإيجارية للمشاريع البلدية بعد نصف مدتها Icon عدوى معوية تنتشر في أكثر من نصف الولايات الأمريكية Icon الغطاء النباتي يطرح 16 فرصة تنمية مستدامة بالقصيم Icon الذهب يرتفع بأكثر من اثنين بالمئة Icon أمطار ورياح شديدة السرعة على منطقة الباحة حتى الثامنة مساء Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

يهمك تعرف

#يهمك_تعرف | إيجار: استحقاق نسبة السعي للوسيط العقاري يخضع لاتفاق الأطراف

الأربعاء ١٥ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٢:٢٢ مساءً
#يهمك_تعرف | إيجار: استحقاق نسبة السعي للوسيط العقاري يخضع لاتفاق الأطراف
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أوضحت شبكة إيجار أن الوسيط العقاري يستحق نسبة السعي عند إبرام العقد الإيجاري أو تجديده من خلاله، وذلك وفقًا لما يتم الاتفاق عليه بين أطراف التعاقد.

وأكدت الشبكة أن ضمان حقوق جميع الأطراف يتطلب إبرام عقد وساطة عقارية يحدد الالتزامات والحقوق بين الوسيط والطرف المتعاقد معه، بما يعزز الشفافية وينظم العلاقة التعاقدية.

وأضافت أن سداد نسبة السعي يكون من مسؤولية الطرف المتعاقد مع الوسيط العقاري، وذلك وفقًا لما ينص عليه عقد الوساطة والاتفاق المبرم بين الطرفين، بما يضمن وضوح الإجراءات وحفظ الحقوق لجميع الأطراف المشاركة في العملية الإيجارية.

خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية

كما أكدت الشبكة أن خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية عند تجديد العقد، تمثل إضافة نوعية تهدف إلى زيادة الوضوح في العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر من خلال نقل عملية التفاوض إلى إطار إلكتروني منظم وموثوق.

وأوضحت إيجار، أن الخدمة تتيح للمؤجر تقديم طلب رسمي للمستأجر لرفع أو خفض قيمة الإيجار للفترة العقدية التالية، على أن يتم تقديم الطلب قبل 90 يومًا من انتهاء العقد الحالي، حيث يصل إشعار للمستأجر يتيح له قبول الطلب أو رفضه.

أماكنللاستئجار

وأضافت، أنه في حالة موافقة المستأجر، يتم تجديد العقد تلقائيًا بالقيمة الجديدة المتفق عليها، أما في حال رفضه، فيُلغى التجديد التلقائي للعقد ويُعتبر ذلك إشعارًا بعدم الرغبة في التجديد.

وأكدت أن الخدمة في مدينة الرياض تقتصر حاليًا على تمكين المؤجر من تقديم طلب خفض القيمة الإيجارية فقط، التزامًا بقرار إيقاف الزيادة السنوية في الإيجارات.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد