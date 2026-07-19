يهمك_تعرف | البلديات والإسكان: إتاحة 70 خدمة رقمية عبر تطبيق توكلنا

أتاحت وزارة البلديات والإسكان أكثر من 70 خدمة رقمية عبر التطبيق الوطني الشامل “توكلنا”، تمكّن الأفراد والمنشآت والمستثمرين من إنجاز عدد من الإجراءات البلدية والإسكانية والعقارية، والوصول إليها عبر قناة رقمية موحدة وموثوقة.

وتشمل الخدمات المتاحة إصدار الرخص التجارية وإدارتها وتحديث بياناتها، وإصدار الشهادات الصحية، إلى جانب عدد من خدمات البناء، من بينها إصدار الرخص الإنشائية، وشهادات الإشغال والامتثال، وتصحيح أوضاع المباني، وتسوير الأراضي، ونقل ملكية رخصة البناء.

كما تتيح الخدمات للمستفيدين حجز المواعيد إلكترونيًا، واحتساب رسوم الخدمات البلدية، وتقديم الاعتراضات على الغرامات والرسوم، والاستعلام عن المعاملات والتقارير المساحية والرخص، إضافة إلى تقديم البلاغات المتعلقة بتحسين المشهد الحضري والسيارات التالفة، وطلب الخدمات البلدية.

وفي المسار الإسكاني والعقاري، تشمل الخدمات التحقق من استحقاق الدعم السكني، والاستعلام عن حجوزات “سكني”، والاستفادة من حاسبة التمويل العقاري والتمويل العقاري الإلكتروني، إلى جانب خدمات التأجير والاستثمار وتأهيل المطورين العقاريين، وإصدار تصاريح العربات المتنقلة، وإشغال الأرصفة، وإقامة الفعاليات.

وتعكس إتاحة هذه الخدمات عبر تطبيق “توكلنا” تكامل المنظومة الرقمية للوزارة، وتوسّع قنوات تقديم خدماتها البلدية والإسكانية والعقارية، بما يتيح للمستفيد إنجاز معاملاته ومتابعتها والوصول إلى المعلومات المرتبطة بها من خلال منصة موحدة.