يهمك_تعرف | التأمينات الاجتماعية تحدد شروط التمويل الشخصي للمتقاعدين

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ضوابط حصول المتقاعدين على التمويل الشخصي، مؤكدة أن عمر المستفيد عند موعد استحقاق آخر قسط للتمويل يجب ألا يتجاوز 65 عامًا.

وأوضحت المؤسسة أن إجمالي الاستقطاع من المعاش التقاعدي لا يجوز أن يتجاوز 25%، وذلك وفقًا للضوابط المنظمة لعمليات التمويل للمتقاعدين.

وفي سياق متصل، أكدت التأمينات الاجتماعية أن امتلاك المستفيد سجلًا تجاريًا لا يؤثر في استحقاقه للمعاش التقاعدي، مشيرة إلى أن هذا الأمر لا يترتب عليه إيقاف صرف المنفعة التقاعدية.

كما أوضحت المؤسسة أن التحاق المستفيد بوظيفة خاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية لا يؤثر كذلك في استحقاق المعاش التقاعدي ضمن أنظمة التقاعد، مؤكدة استمرار صرف المعاش وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها.