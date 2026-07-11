#يهمك_تعرف | التأمينات: النظام يجيز للموظف العمل لدى أكثر من صاحب عمل أوكرانيا: إصابة 10 أشخاص في هجمات روسية على كييف تركيا: أمر قضائي بالقبض على 36 شخصا لتشكيلهم منظمة إجرامية اقتران الثريا بالقمر يعلن دخول “قران 25” إيذانًا باشتداد حرارة الصيف لدى أهل البادية مقتل 10 أشخاص في تحطم طائرة بالبهاما في يوم الاستقلال فنزويلا: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين إلى 4118 قتيلًا تراجع أسعار النفط عند التسوية انقطاع التيار الكهربائي في كوبا للمرة الثانية خلال أربعة أيام خلال فعالية لليونيسف بالأمم المتحدة.. المملكة تؤكّد أولوية الأمن المائي في رؤية 2030 الولايات المتحدة تمدد تصاريح العمل لمئات الآلاف من مهاجري “الحماية المؤقتة”
أوضحت التأمينات الاجتماعية أن النظام يُجيز العمل لدى أكثر من صاحب عمل ويجب الرجوع للائحة الوظيفية لجهة الموظف والعقد الوظيفي؛ للتأكد من عدم اشتراط الجمع بين وظيفتين.
وأوضحت التأمينات الاجتماعية: أن خطوات خدمة التسجيل بأثر رجعي كما يلي:
كذلك أكدت التأمينات الاجتماعية أن البيانات الواردة في حاسبة التقاعد تقريبية، موضحة أن البيانات قد تتغير وفقًا لمدد الاشتراك الفعلية وتاريخ الاستحقاق الفعلي للمعاش.