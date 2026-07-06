#يهمك_تعرف | المرور يوضح خطوات التصرف الآمن عند انفجار إطار المركبة الإخلاء الطبي ينقل مواطنتين من إسطنبول لاستكمال العلاج في المملكة باكستان تواجه موجة جفاف أكثر من المعدلات الطبيعية وزارة الدفاع تبتعث 250 طالبًا سنويًّا إلى 21 جامعة وأكاديمية وكلية عسكرية في تسع دول صديقة مقتل وإصابة 330 طفلًا في السودان خلال 6 أشهر ضبط مواطنٍ مخالفٍ لنظام البيئة بمحمية طويق الطبيعية أمانة القصيم ترفع أكثر من 336 ألف طن من النفايات روسيا تصعد هجماتها على كييف وسقوط وأوكرانيا تؤكد سقوط 9 قتلى الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية القُمر بذكرى الاستقلال بلجيكا تستغرب تعليق إيقاف بالوجون قبل مواجهة أمريكا في كأس العالم 2026
أكدت الإدارة العامة للمرور على أهمية الالتزام بإجراءات السلامة عند تعرض الإطار للتلف أثناء القيادة، حفاظًا على سلامة السائقين والركاب.
وأوضح المرور، عبر منصة إكس، أنه في حال انفجار الإطار، يجب الالتزام بالخطوات التلاية:
شددت الإدارة ضرورة توجيه المركبة تدريجيًا إلى جانب الطريق وإيقافها في مكان آمن بعيدًا عن حركة السير.
تقيد بإجراءات السلامة عند تلف الإطار أثناء القيادة.
#المرور_السعودي#سلامتك_تهمنا pic.twitter.com/rfyRYKkwx3
— المرور السعودي (@eMoroor) July 6, 2026