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#يهمك_تعرف | المرور يوضح خطوات التصرف الآمن عند انفجار إطار المركبة

الإثنين ٦ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٣:٣٣ مساءً
#يهمك_تعرف | المرور يوضح خطوات التصرف الآمن عند انفجار إطار المركبة
المواطن - فريق التحرير

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أكدت الإدارة العامة للمرور على أهمية الالتزام بإجراءات السلامة عند تعرض الإطار للتلف أثناء القيادة، حفاظًا على سلامة السائقين والركاب.

خطوات التصرف الآمن حال انفجار الإطار

وأوضح المرور، عبر منصة إكس، أنه في حال انفجار الإطار، يجب الالتزام بالخطوات التلاية:

  • أولاً القبض على عجلة القيادة بإحكام
  • رفع القدم عن دواسة الوقود فورًا.
  • تشغيل إشارة الطوارئ (الفلشر)
  • عدم ضغط المكابح
  • التأكد من خلو الطريق في الجانب الأيمن.

شددت الإدارة ضرورة توجيه المركبة تدريجيًا إلى جانب الطريق وإيقافها في مكان آمن بعيدًا عن حركة السير.

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