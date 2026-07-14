Icon

الجيش الأميركي: استهدفنا الدفاعات الجوية والصواريخ والمسيرات الإيرانية Icon المرور: ترك مسافة آمنة يقلل مخاطر الحوادث على الطرق Icon الجيش الأردني: اعتراض وإسقاط 4 صواريخ دخلت المجال الجوي قادمة من إيران Icon موجة حارة تلامس 50 درجة مئوية على الشرقية Icon ترامب: وفاة ليندسي غراهام طبيعية ولا علاقة لها بنظريات المؤامرة Icon توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح على 4 مناطق Icon سكون الطبيعة وبريق النجوم يرسمان مشهدًا ليليًا آسرًا في محمية الإمام تركي Icon ضبط مخالف لعدم الالتزام بتعليمات وإرشادات المحافظة على الغطاء النباتي Icon المماشي الرياضية بنجران من الوجهات المفضلة خلال الإجازة الصيفية Icon سعود بن نايف ينقل تعازي القيادة لأمير قطر في وفاة الشيخ حمد بن خليفة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
يهمك تعرف

#يهمك_تعرف | حساب المواطن: إضافة تابع في 10 يونيو تُدرج ضمن أهلية أغسطس

الثلاثاء ١٤ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٥٥ صباحاً
#يهمك_تعرف | حساب المواطن: إضافة تابع في 10 يونيو تُدرج ضمن أهلية أغسطس
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أوضح برنامج حساب المواطن أن المستفيد الذي أضاف تابعًا بتاريخ 10 يونيو، ستتم دراسة أهليته ضمن دورة الأهلية الخاصة بشهر أغسطس.

وأكد البرنامج أنه سيتم إشعار المستفيد بنتيجة دراسة الأهلية بعد استيفاء الشروط، وذلك من خلال الدخول إلى الحساب الشخصي والاطلاع على خدمة “دراسة الأهلية”.

وأشار حساب المواطن إلى أن نتائج الأهلية تُحدَّث وفق الجدول الزمني المعتمد للبرنامج، داعيًا المستفيدين إلى متابعة حساباتهم بشكل دوري للاطلاع على حالة الأهلية وأي تحديثات تطرأ عليها.

وأوضح البرنامج، أنه يمكن للمستفيدين استخدام  حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية:

    • الدخول على موقع البرنامج
    • الانتقال إلى حاسبة الدعم التقديرية هنا
    • إدخال عدد التابعين أقل من 18 عامًا
    • إدخال عدد التابعين فوق 18 عامًا
    • إضافة الدخل الشهري للأسرة ثم الضغط على كلمة احسب

وتتيح  الحاسبة التقديرية مبلغ الدعم الشهري للأسرة وحد الإعفاء من التناقص وحد الدخل المانع.

آلاتحاسبة وأدوات مرجعية

كذلك أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يتم التحقق من البيانات بشكل دوري ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دوريًّا لكل دفعة.

وأضاف أنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات سيتم دراستها والتحقق منها ودراسة الاستحقاق مرة أخرى، ولمعرفة قيمة الاستحقاق من هنا.

تغيير رقم الجوال في حساب المواطن

تطبيق حساب المواطن على الهاتف الذكي:

تحميل تطبيق حساب المواطن من متجر التطبيقات على هاتفك الذكي
فتح التطبيق وتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك
الضغط على “استعلام”
إدخال رقم الهوية الوطنية
الضغط على “بحث”
سيظهر لك مبلغ الدفعة المستحقة لك، بالإضافة إلى تاريخ الإيداع.
مركز الاتصال الموحد:
الاتصال بمركز الاتصال الموحد على الرقم: 199090.
اختيار اللغة العربية.
اختيار خدمة “حساب المواطن”.
اتباع التعليمات الصوتية للوصول إلى خدمة الاستعلام عن مبلغ الدفعة.
سيطلب منك ممثل خدمة العملاء إدخال رقم الهوية الوطنية، وسوف يقوم بإعلامك بمبلغ الدفعة المستحقة لك، بالإضافة إلى تاريخ الإيداع.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بدء إيداع دعم حساب المواطن لشهر يوليو
أخبار رئيسية

بدء إيداع دعم حساب المواطن لشهر يوليو

أخبار رئيسية
#يهمك_تعرف | آلية معرفة سبب عدم الأهلية وخطوات الاعتراض في حساب المواطن
أخبار رئيسية

#يهمك_تعرف | آلية معرفة سبب عدم الأهلية...

أخبار رئيسية
حساب المواطن: 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة شهر يوليو
السعودية

حساب المواطن: 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة...

السعودية