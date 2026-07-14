يهمك_تعرف | حساب المواطن: إضافة تابع في 10 يونيو تُدرج ضمن أهلية أغسطس

أوضح برنامج حساب المواطن أن المستفيد الذي أضاف تابعًا بتاريخ 10 يونيو، ستتم دراسة أهليته ضمن دورة الأهلية الخاصة بشهر أغسطس.

وأكد البرنامج أنه سيتم إشعار المستفيد بنتيجة دراسة الأهلية بعد استيفاء الشروط، وذلك من خلال الدخول إلى الحساب الشخصي والاطلاع على خدمة “دراسة الأهلية”.

وأشار حساب المواطن إلى أن نتائج الأهلية تُحدَّث وفق الجدول الزمني المعتمد للبرنامج، داعيًا المستفيدين إلى متابعة حساباتهم بشكل دوري للاطلاع على حالة الأهلية وأي تحديثات تطرأ عليها.

وأوضح البرنامج، أنه يمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية: