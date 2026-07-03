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#يهمك_تعرف | خطوات إصدار هوية وطنية بدل مفقود عبر أبشر

الجمعة ٣ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٣٩ مساءً
#يهمك_تعرف | خطوات إصدار هوية وطنية بدل مفقود عبر أبشر
المواطن - فريق التحرير

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أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية آلية إصدار بطاقة هوية وطنية بدل مفقود إلكترونياً عبر تطبيق أبشر، في إطار جهودها لتطوير الخدمات الرقمية وتسهيل إنجاز الإجراءات للمستفيدين دون الحاجة إلى زيارة مكاتب الأحوال المدنية.

وبيّنت الوكالة أن الخدمة تتيح للمواطن الإبلاغ عن فقدان الهوية الوطنية وطلب إصدار بطاقة بدل مفقود بشكل إلكتروني، مع إمكانية توصيل الوثيقة الجديدة إلى العنوان الوطني المسجل للمستفيد.

وأضافت أن إصدار هوية وطنية بدل مفقود يتم من خلال تسجيل الدخول إلى تطبيق أبشر، ثم اختيار خدمات الهوية الوطنية، يليها خدمة إعادة إصدار الهوية الوطنية، ومن ثم تحديد خيار “الهوية مفقودة”، لاستكمال الطلب إلكترونياً وفق الإجراءات المعتمدة.

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