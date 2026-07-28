سوق الكربون الطوعي.. منصة سعودية تقود التحول المستدام وتعزز الاقتصاد منخفض الكربون رياح شديدة السرعة على المنطقة الشرقية حتى العاشرة مساء #يهمك_تعرف | لا إفصاح عن السيارة الجديدة.. حساب المواطن يوضح آلية احتساب الأصول الجيش الأردني يُسقط طائرة مسيرة اخترقت المجال الجوي في الصحراء الشرقية توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح مع غبار على عدة مناطق وظائف شاغرة في شركة أكوا باور وظائف شاغرة بـ بنك D360 الرقمي وظائف شاغرة لدى شركة علم وظائف شاغرة في شركة ساتورب وظائف شاغرة بمركز الإسناد والتصفية
قال حساب المواطن إنه لا يتم الإفصاح عن شراء سيارة جديدة، ويتم تقييم الأصول بالاستعلام عن قيمتها لدى الجهات الرسمية والمعتمدة، وهي قيمة العقارات، قيمة المركبات، الأصول النقدية، المحافظ الاستثمارية، عدد العمالة المنزلية، وفي حال انطبقت على الشخص شروط الأهلية وكان مستحقًا سوف يشمله الدعم.
وتتيح الحاسبة التقديرية مبلغ الدعم الشهري للأسرة وحد الإعفاء من التناقص وحد الدخل المانع.
كذلك أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يتم التحقق من البيانات بشكل دوري ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دوريًّا لكل دفعة.
وأضاف أنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات سيتم دراستها والتحقق منها ودراسة الاستحقاق مرة أخرى، ولمعرفة قيمة الاستحقاق من هنا.
تحميل تطبيق حساب المواطن من متجر التطبيقات على هاتفك الذكي
فتح التطبيق وتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك
الضغط على “استعلام”
إدخال رقم الهوية الوطنية
الضغط على “بحث”
سيظهر لك مبلغ الدفعة المستحقة لك، بالإضافة إلى تاريخ الإيداع.
مركز الاتصال الموحد:
الاتصال بمركز الاتصال الموحد على الرقم: 199090.
اختيار اللغة العربية.
اختيار خدمة “حساب المواطن”.
اتباع التعليمات الصوتية للوصول إلى خدمة الاستعلام عن مبلغ الدفعة.
سيطلب منك ممثل خدمة العملاء إدخال رقم الهوية الوطنية، وسوف يقوم بإعلامك بمبلغ الدفعة المستحقة لك، بالإضافة إلى تاريخ الإيداع.