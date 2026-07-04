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يهمك تعرف
خلال شهر يونيو 2026

#يهمك_تعرف | 40 جهة حكومية وخاصة تضيف 160 خدمة رقمية إلى تطبيق توكلنا

السبت ٤ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٣:٣٨ مساءً
#يهمك_تعرف | 40 جهة حكومية وخاصة تضيف 160 خدمة رقمية إلى تطبيق توكلنا
المواطن - فريق التحرير

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أضافت 40 جهة حكومية وخاصة وغير ربحية 160 خدمة إلى التطبيق الوطني الشامل “توكلنا” خلال شهر يونيو 2026، ضمن جهود توكلنا في تعزيز منظومة الخدمات الرقمية الحكومية المقدمة للمستفيدين من المواطنين والمقيمين، في خطوة تعكس تسارع وتيرة التكامل الرقمي بين منظومة توكلنا وبقية الجهات بالمملكة.

ويأتي هذا التوسع في الخدمات امتدادًا لجهود تطبيق توكلنا في تطوير تجربة المستفيدين، من خلال إتاحة المزيد من الخدمات الرقمية في منصة وطنية موحدة، بما يسهم في تسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية والخاصة وغير الربحية، واختصار الوقت والجهد، ورفع جودة الحياة، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية.

وشملت الخدمات الجديدة مجالات متنوعة تلبي احتياجات الأفراد في قطاعات: التعليم، والصحة، والبلديات والإسكان، والعدل، والبيئة، والنقل، والاقتصاد، والعمل، والضمان الاجتماعي، والسياحة، وغيرها، عبر شراكات مع عدد من الوزارات والهيئات والجامعات والجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية.

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