14 هدفًا عكسيًا في كأس العالم 2026

وصل عدد الأهداف العكسية في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك إلى 14 هدفًا، مع استمرار منافسات دور الـ16، ويأتي ذلك في ظل النسخة الأولى من المونديال التي تقام بمشاركة 48 منتخبًا.

وتوزعت الأهداف العكسية على عدد من المنتخبات، إذ افتتح الباراغوياني داميان بوباديّا القائمة في مواجهة أمريكا، ثم السويسري ميرو موهايم أمام قطر، والمصري محمد هاني أمام بلجيكا، والعراقي أيمن حسين أمام النرويج، والأردني يزن العرب أمام النمسا، والقطري محمد مناعي أمام كندا، والقطري محمود أبو ندى أمام البوسنة والهرسك، والأسترالي كاميرون بورغيس أمام أمريكا، والسعودي حسان التمبكتي أمام إسبانيا، والأوزبكستاني عبدالواحد نعمتوف أمام البرتغال، والمغربي ياسين بونو أمام هايتي، والتونسي إلياس السخيري أمام هولندا، قبل أن يسجل المصري محمد هاني هدفًا عكسيًا ثانيًا في البطولة خلال مواجهة أستراليا، ثم أضاف لاعب منتخب الرأس الأخضر ديني بورغيس الهدف العكسي الرابع عشر في مباراة منتخب بلاده أمام الأرجنتين.

ويبرز الارتفاع الكبير في عدد الأهداف العكسية خلال النسخة الحالية كإحدى الظواهر الفنية اللافتة في البطولة، مع بقاء عدد من المباريات المرتقبة في دور الـ16 والأدوار الإقصائية المقبلة، مما يبقي الباب مفتوحًا أمام زيادة هذا الرقم القياسي.