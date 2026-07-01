180 يومًا قبل بدء تطبيق الاعتماد الفني الإلزامي لمقاولي البنية التحتية في الرياض وداعًا للصلع! مفاوضات الدوحة تتواصل.. وترامب يُبقي الخيار العسكري مطروحًا طريقة تعكس مدى شيخوخة الخلايا مع التقدم بالعمر أكثر من 51 ألف أسرة سعودية سكنت مسكنها الأول منذ بداية 2026 وحتى نهاية مايو وظائف شاغرة لدى هيئة الربط الكهربائي الخليجي وظائف شاغرة بشركة السودة للتطوير الملك سلمان وولي العهد يهنئان الحاكم العام لكندا رياح شديدة السرعة على عدد من محافظات مكة المكرمة أكاديمية ريف تنفذ مبادرة لتنمية قطاع النحل وتعزيز التنمية الريفية بالشرقية
أعلن مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض عن اقتراب تطبيق الاعتماد الفني الإلزامي على منفذي مشاريع البنية التحتية، وذلك مع تبقّي 180 يومًا على بدء سريان الاشتراط اعتبارًا من الأول من يناير 2027م، إذ لن يُسمح بمزاولة أعمال مشاريع البنية التحتية في منطقة الرياض إلا للمنشآت الحاصلة على الاعتماد الفني من المركز.
ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود المركز لتطوير منظومة تنفيذ مشاريع البنية التحتية، ورفع كفاءة القطاع، وتعزيز الالتزام بمعايير الجودة والسلامة والبيئة، بما يسهم في تحسين جودة التنفيذ، والحد من المخاطر التشغيلية، وتعزيز استدامة الأصول والخدمات المقدمة لسكان المنطقة.
وأوضح المركز أن الاعتماد الفني يهدف إلى تعزيز موثوقية تنفيذ مشاريع البنية التحتية من خلال تطبيق معايير موحدة لتقييم قدرات المنشآت المُنفذة، بما يضمن توافق إمكاناتها الفنية والتشغيلية مع طبيعة وحجم المشاريع، واستيفاء الحد الأدنى من متطلبات الكفاءة والخبرة الفنية والملاءة المالية اللازمة لتنفيذ الأعمال وفق المعايير المعتمدة.
وأشار المركز أن تقييم الاعتماد الفني يعتمد على ثلاثة محاور رئيسة تشمل القدرات الفنية والتشغيلية بنسبة (55%)، والاستقرار المالي بنسبة (25%)، وسجل الخبرة المهنية بنسبة (20%)، بما يضمن تقييمًا موضوعيًا يعكس جاهزية المنشآت المنفذة، وكفاءتها لتنفيذ مشاريع البنية التحتية، وفق أفضل الممارسات.
وأكد المركز أن الاعتماد الفني يمثل خطوة نوعية نحو رفع كفاءة قطاع تنفيذ مشاريع البنية التحتية، من خلال تمكين المنشآت المؤهلة، وتعزيز جودة التنفيذ، بما يسهم في تقليل المخاطر، ورفع مستوى الالتزام بالمعايير الفنية، ويدعم مستهدفات تطوير البنية التحتية، ويخدم جودة الحياة في المنطقة.