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25 وفاة و44 إصابة في انقلاب حافلة ركاب بالجزائر

الجمعة ٣١ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٥:٤٦ مساءً
25 وفاة و44 إصابة في انقلاب حافلة ركاب بالجزائر
المواطن - واس

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لقي 25 شخصًا مصرعهم، وأصيب 44 آخرون، اليوم، إثر انحراف حافلة لنقل المسافرين وانقلابها في منطقة برحمون الكرمة بضواحي بومرداس الجزائرية.
وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية، نقلًا عن مصالح الحماية المدنية، بأن المصابين نُقلوا إلى عدد من المستشفيات في بومرداس والجزائر العاصمة، بمشاركة فرق الحماية المدنية والجيش الوطني الشعبي، مشيرةً إلى أن الحصيلة لا تزال مؤقتة.

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