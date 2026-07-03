3 مواجهات مثيرة تُسدل الستار على دور الـ16 في كأس العالم

تُختتم غدًا الثلاثاء، منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، بإقامة ثلاث مواجهات حاسمة تُحدد هوية آخر المنتخبات المتأهلة إلى الدور ربع النهائي، وذلك بعد اكتمال تأهل خمسة منتخبات من المباريات السابقة.

ويستضيف المنتخب الأمريكي نظيره البلجيكي في مواجهة متكافئة تجمع بين صاحب الأرض والطامح للاستفادة من عاملي الأرض والجمهور، وبين المنتخب البلجيكي الذي يطمح لمواصلة عروضه القوية في البطولة وبلوغ الدور ربع النهائي.

وفي لقاء آخر، يلتقي المنتخب الأرجنتيني مع نظيره المصري في مواجهة مرتقبة، يتطلع خلالها منتخب الأرجنتين إلى تأكيد ترشيحاته، ويأمل المنتخب المصري في مواصلة مشواره اللافت وتحقيق إنجاز جديد ببلوغ ربع النهائي بعد تجاوزه أستراليا في الدور السابق.

وتختتم مباريات الغد بمواجهة تجمع المنتخب السويسري مع نظيره الكولومبي، في لقاء يتوقع أن يشهد تنافسًا كبيرًا بين منتخبين قدما مستويات مميزة خلال الأدوار الماضية، ويطمح كل منهما إلى مواصلة المشوار في البطولة وحجز البطاقة الأخيرة المؤهلة إلى الدور ربع النهائي.