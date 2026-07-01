325 تحقيقًا و130 موقوفًا ضمن جهود نزاهة لمكافحة الفساد خلال يونيو

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” نتائج أعمالها الرقابية والتحقيقية خلال شهر يونيو، مؤكدةً مواصلة جهودها في تعزيز النزاهة وحماية المال العام والتصدي لممارسات الفساد في الجهات المشمولة باختصاصها.

وأوضحت الهيئة أنها نفذت 1585 جولة رقابية خلال الشهر، بهدف متابعة مدى التزام الجهات الحكومية بالأنظمة والتعليمات، إلى جانب مباشرة 325 تحقيقاً في عدد من القضايا، أسفرت عن إيقاف 130 شخصاً، مع الإشارة إلى الإفراج عن بعضهم بكفالة إلى حين استكمال الإجراءات النظامية.

وبيّنت “نزاهة” أن القضايا التي باشرتها شملت عدداً من الجهات الحكومية، من بينها وزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، ووزارة الصحة، ووزارة البلديات والإسكان، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، فيما تنوعت التهم بين الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي، باعتبارهما من الجرائم التي تختص الهيئة بالتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها.

وجددت الهيئة دعوتها لجميع أفراد المجتمع إلى الإسهام في حماية النزاهة والإبلاغ عن أي شبهات فساد عبر الرقم الموحد (980)، أو من خلال موقعها الإلكتروني، أو حسابها الرسمي على منصة «إكس»، مؤكدةً التعامل مع جميع البلاغات بسرية تامة ووفق الإجراءات النظامية.