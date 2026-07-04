4 طلاب من تعليم الرياض يفوزون بالميداليات الفضية والبرونزية في أولمبياد الكيمياء والأحياء والرياضيات الدولي

حقق طلاب الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض الميداليات الفضية والبرونزية وشهادة تقدير خلال مشاركتهم في أولمبياد الكيمياء الدولي 2026 وأولمبياد الأحياء الدولي 2026 م وأولمبياد الرياضيات الدولي 2026.

وكان الطالب علي أحمد باوزير قد فاز بالميدالية الفضية في أولمبياد الكيمياء الدولي 2026، فيما فاز الطالبين حمزة باعيسى وفيصل العبداللطيف بالميدالية البرونزية وشهادة تقدير في أولمبياد الأحياء الدولي 2026 وحقق الطالب فارس الكنهل الميدالية البرونزية في أولمبياد الرياضيات الدولي.

وبهذه المناسبة هنأ المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور نايف بن عابد الزارع الطلاب الفائزين في الأولمبياد وأسرهم والطواقم الإدارية والتعليمية في مدارسهم مشيداً بتميز طلاب وطالبات تعليم الرياض في مشاركاتهم على المستوى الوطني والمستويات الإقليمية والدولية.