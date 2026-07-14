السعودية تدين وتستنكر اعتداءات إيران على الكويت والبحرين والإمارات والأردن وقطر الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يفتتح أعمال الملتقى الثالث لعلماء باكستان 42 جهة حكومية تستعرض جاهزيتها وقدراتها على الاستجابة في التمرين التعبوي “استجابة 24” الجيش الكويتي: نتعامل مع هجمات معادية ويتم اعتراضها والتصدي لها عبدالعزيز بن سعود يعقد جلسة مباحثات مع وزير الداخلية الإسباني ويوقّعان وثيقة التدريب الشاملة ترامب: قيادات إيران الكاذبة والعنيفة تقودها نحو الدمار الشامل الشورى يطالب التعليم بتطوير مؤشر لقياس جاهزية الأطفال في سن الطفولة المبكرة المجسمات الجمالية في القصيم.. هوية بصرية تجسد التراث وتعزز المشهد الحضري سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10715.61 نقطة انطلاق موسم العُلا للفواكه الصيفية ضمن “مواسم خيرات العُلا”
أكد قائد العمليات في التمرين التعبوي “استجابة 24” ريان الطرياني أن ارتفاع عدد الجهات المشاركة إلى 42 جهة حكومية في نسخة التمرين الرابعة بمنطقة تبوك، يعكس تنامي مستوى التعاون والتكامل بين مختلف الجهات، والعمل ضمن منظومة موحدة لاختبار الجاهزية ورفع مستوى التنسيق والاستجابة السريعة والاحترافية لحوادث التلوث البحري بالزيت والمواد الضارة الأخرى – لا قدر الله -.
وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء السعودية “واس”، خلال مجريات التمرين الذي دشنه سمو أمير منطقة تبوك اليوم، أن تمارين الاستجابة في منطقة تبوك بدأت بتمرين “استجابة 7” بمشاركة أكثر من 25 جهة، فيما ارتفع العدد في النسخة الحالية إلى 42 جهة من مختلف القطاعات البيئية والأمنية والصناعية والخدمية، مما يؤكد تكامل الجهات المعنية وحرصها على تطوير قدراتها، والاستفادة من الدروس المستخلصة من التمارين السابقة، بما يسهم في تعزيز كفاءة العمل الميداني وتحسين آليات التنسيق والاستجابة.
وأشار إلى أن التمارين السابقة أسهمت في اختبار جاهزية الجهات المشاركة، وتطوير قدرات الكوادر الوطنية من خلال تأهيلها وتدريبها على عمليات مكافحة التلوث بالزيت والمواد الضارة الأخرى، مما أسهم في رفع الجاهزية وتوحيد الجهود، مبينًا أن فرضية التمرين تأتي من الخطة الوطنية لحماية البيئة، وتنفذ بمشاركة اللجنة المحلية في المنطقة التي تضطلع بمتابعة الخطة وتنسيق مهام الجهات ذات العلاقة، بما يضمن وضوح الأدوار وسرعة التعامل مع الحالات الطارئة.