6.8 ملايين متفرج و9 ملايين زائر.. أرقام قياسية لمونديال 2026

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم عن أرقام تشغيلية غير مسبوقة لبطولة كأس العالم 2026، التي استضافتها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، مؤكدًا أنها كانت أكبر عملية تنظيمية في تاريخ البطولة.

وأوضح “فيفا” أن البطولة أُقيمت على مدى 39 يومًا وشملت 104 مباريات في 645 موقعًا رسميًا عبر أمريكا الشمالية، بمشاركة 1248 لاعبًا، وحضور جماهيري تراكمي تجاوز 6.8 ملايين متفرج داخل الملاعب.

وأشار إلى أن نحو 300 ألف شخص معتمد شاركوا في تشغيل البطولة، بينهم أكثر من 43 ألف متطوع، و73.700 عنصر أمن معتمد، إضافة إلى أكثر من 2.500 موظف من الاتحاد الدولي لكرة القدم يمثلون 104 جنسيات.

وفي الجانب الإعلامي، أفاد “فيفا” بأن المركز الدولي للبث في مدينة دالاس دعم التغطية العالمية لجميع المباريات، فيما استخدمت فرق الإنتاج نحو خمسة آلاف كاميرا، وأنتجت أكثر من 24 ألف مادة إعلامية.

وعلى صعيد الخدمات المقدمة للجماهير، بلغ عدد زوار مهرجانات المشجعين التابعة لـ”فيفا” أكثر من تسعة ملايين زائر، فيما وزع برنامج “اعرف قبل أن تذهب” أكثر من 2.300 رسالة عبر تطبيق “واتساب” و7.7 ملايين رسالة بريد إلكتروني لمساعدة الجماهير على التنقل ومتابعة فعاليات البطولة.