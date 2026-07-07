7 إرشادات من المرور للقيادة الآمنة عند انفجار الإطار

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دعا المرور قائدي المركبات إلى اتباع إجراءات السلامة الصحيحة عند تعرض أحد إطارات المركبة للانفجار أثناء القيادة، مؤكداً أن الهدوء والتصرف التدريجي يسهمان في الحفاظ على السيطرة على المركبة وتقليل مخاطر الحوادث.
وأوضح المرور أن التعامل السليم يبدأ بالإمساك بعجلة القيادة بإحكام فور الشعور بانفجار الإطار، ثم رفع القدم تدريجياً عن دواسة الوقود دون التوقف المفاجئ، مع تشغيل إشارة الطوارئ لتنبيه مستخدمي الطريق، وتجنب الضغط المفاجئ على المكابح حتى لا تنحرف المركبة أو يفقد السائق السيطرة عليها.
وأضاف أن على السائق التأكد من خلو المسار الأيمن قبل الانتقال إليه، ثم توجيه المركبة تدريجياً نحو جانب الطريق وإيقافها في مكان آمن بعيداً عن حركة السير.
وأكد المرور السعودي أن الالتزام بهذه الإرشادات يعزز السلامة المرورية، ويسهم في الحد من مخاطر الحوادث وحماية السائق والركاب ومستخدمي الطريق عند مواجهة مثل هذه الحالات الطارئة.