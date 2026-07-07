Icon

سبيس إكس تطلق 81 قمرًا صناعيًا جديدًا Icon المساحة الجيولوجية ترصد هزة أرضية شمال شرق جازان بقوة 2.87 درجة Icon السعودية تدين وتستنكر مخططات إرهابية استهدفت المساس بالنظام العام في المغرب Icon الين قرب أدنى مستوى منذ 40 عامًا Icon 7 إرشادات من المرور للقيادة الآمنة عند انفجار الإطار Icon هيئة الطرق: 4 مراحل لقياس الامتثال بالكود السعودي Icon بلجيكا تبلغ ربع نهائي كأس العالم 2026 برباعية في شباك أمريكا Icon إسبانيا تعبر البرتغال وتبلغ ربع نهائي المونديال Icon رياح نشطة وأتربة مثارة على المنطقة الشرقية Icon 14 هدفًا عكسيًا في كأس العالم 2026 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

7 إرشادات من المرور للقيادة الآمنة عند انفجار الإطار

الثلاثاء ٧ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٠٧ صباحاً
7 إرشادات من المرور للقيادة الآمنة عند انفجار الإطار
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

دعا المرور قائدي المركبات إلى اتباع إجراءات السلامة الصحيحة عند تعرض أحد إطارات المركبة للانفجار أثناء القيادة، مؤكداً أن الهدوء والتصرف التدريجي يسهمان في الحفاظ على السيطرة على المركبة وتقليل مخاطر الحوادث.

وأوضح المرور أن التعامل السليم يبدأ بالإمساك بعجلة القيادة بإحكام فور الشعور بانفجار الإطار، ثم رفع القدم تدريجياً عن دواسة الوقود دون التوقف المفاجئ، مع تشغيل إشارة الطوارئ لتنبيه مستخدمي الطريق، وتجنب الضغط المفاجئ على المكابح حتى لا تنحرف المركبة أو يفقد السائق السيطرة عليها.

وأضاف أن على السائق التأكد من خلو المسار الأيمن قبل الانتقال إليه، ثم توجيه المركبة تدريجياً نحو جانب الطريق وإيقافها في مكان آمن بعيداً عن حركة السير.

وأكد المرور السعودي أن الالتزام بهذه الإرشادات يعزز السلامة المرورية، ويسهم في الحد من مخاطر الحوادث وحماية السائق والركاب ومستخدمي الطريق عند مواجهة مثل هذه الحالات الطارئة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

#يهمك_تعرف | المرور يوضح خطوات التصرف الآمن عند انفجار إطار المركبة
يهمك تعرف

#يهمك_تعرف | المرور يوضح خطوات التصرف الآمن...

يهمك تعرف
المرور: ‏‏استخدام كتف الطريق أو المسار المخصص للالتفاف لتجاوز المركبات مخالفة
السعودية

المرور: ‏‏استخدام كتف الطريق أو المسار المخصص...

السعودية