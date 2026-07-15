“BSF” يُطلق معسكر “رواد المستقبل” ضمن مبادرات المسؤولية الاجتماعية

أطلق البنك السعودي الفرنسي BSF بالشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية معسكر “رواد المستقبل”، إحدى مبادرات برنامج أثر للمسؤولية الاجتماعية التي ينفذها؛ بهدف دعم رواد الأعمال ورفع جاهزية مشاريعهم للحصول على التمويل ضمن محفظة أثر من BSF للمسؤولية الاجتماعية وخصصت لدعم وتعزيز نمو المنشآت الناشئة وتمكينها من التوسع.

وشهد المعسكر إقبالًا واسعًا، حيث تقدم أكثر من 220 رائدًا ورائدة أعمال، وتم اختيار 12 مشروعًا للمشاركة في برنامج مكثف يمتد إلى 3 أيام، يتضمن جلسات تدريبية وإرشادية متخصصة، ومراجعة نماذج الأعمال، وتطوير ملفات المشاريع، واستكمال متطلبات التقديم للحصول على التمويل.

ويركز البرنامج على تطوير الجوانب العملية للمشاريع، من خلال مسارات متخصصة تشمل التقنية المالية، والتقنية اللوجستية، والتقنية العقارية، والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، إلى جانب جلسات إرشادية يقدمها نخبة من الخبراء والمتخصصين، بما يعزز جاهزية المشاركين للاستفادة من فرص التمويل المتاحة.

وقال رئيس المصرفية المؤسسية في BSF فيصل درويش: “إن هذه المبادرة تعكس التزام BSF بدعم منظومة ريادة الأعمال، وتمكين المنشآت الناشئة من الوصول إلى الفرص التي تساعدها على النمو والاستدامة، حيث تمثل شراكتنا مع بنك التنمية الاجتماعية نموذجًا للتكامل بين القطاعين المالي والتنموي في دعم الاقتصاد الوطني”.

وأكد نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الإستراتيجية والابتكار في بنك التنمية الاجتماعية المهندس معيض بن ناصر البيشي، أن الشراكة مع البنك السعودي الفرنسي تمثل نموذجًا للتكامل بين القطاعين المالي والتنموي في تعظيم أثر المسؤولية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن البنك نجح في بناء محفظة تجاوزت قيمتها 360 مليون ريال، مع التطلع إلى تنميتها لتصبح محفظة مليارية تدعم المشاريع الريادية وتسهم في توفير فرص العمل، مبينًا أن إطلاق معسكر “رواد المستقبل” يأتي امتدادًا لهذا النهج، عبر تأهيل وتمكين الشركات الناشئة وربطها بفرص التمويل، بما يسهم في تحويل الأفكار الواعدة إلى شركات وطنية ناجحة، وصناعة قصص نجاح مستدامة تعزز النمو الاقتصادي وتحقق أثرًا تنمويًا يمتد للمجتمع.

ويأتي معسكر “رواد المستقبل” امتدادًا للعلاقة الإستراتيجية بين BSF وبنك التنمية الاجتماعية، وتجسيدًا لحرص الجانبين على إطلاق مبادرات نوعية تسهم في تمكين رواد الأعمال، وتعزيز بيئة ريادة الأعمال، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة في المملكة.