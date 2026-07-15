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OpenAI تعمل على مكبر صوت ذكي بلا شاشة للتحكم في المنزل

الأربعاء ١٥ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٥٣ صباحاً
OpenAI تعمل على مكبر صوت ذكي بلا شاشة للتحكم في المنزل
المواطن - فريق التحرير

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تعمل شركة OpenAI على تطوير أول جهاز استهلاكي في تاريخها، يتمثل في مكبر صوت ذكي متنقل من دون شاشة، ليؤدي دور “رفيق الذكاء الاصطناعي” داخل المنزل، في خطوة تستهدف توسيع حضور الشركة في سوق الأجهزة الذكية.

وبحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ، فإن الجهاز لا يزال في مرحلة التطوير، ويُصمم ليكون مركزًا منزليًا يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث سيمكن المستخدمين من التحكم في الأجهزة المنزلية الذكية، وتشغيل الوسائط، والإجابة عن الأسئلة، والرد على الرسائل، إلى جانب الاستفادة من إمكانات منصة ChatGPT.

ويمثل المشروع خطوة استراتيجية لـOpenAI مع استعدادها المحتمل لطرح عام أولي خلال الأشهر المقبلة، كما يضعها في منافسة مباشرة مع كبرى شركات التكنولوجيا، وفي مقدمتها أبل وأمازون وغوغل، التي تمتلك بالفعل حضورًا واسعًا في سوق المساعدات والأجهزة الذكية.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه العلاقة بين OpenAI وأبل توترًا متصاعدًا، بعدما رفعت الأخيرة، الأسبوع الماضي، دعوى قضائية تتهم فيها الشركة بالاستفادة من أسرار تجارية لتسريع تطوير أجهزتها. في المقابل، تؤكد OpenAI أن جهازها الجديد يختلف بشكل جوهري عن المنتجات الحالية التي تقدمها أبل، ولا يعتمد على أي تقنيات أو أسرار تجارية مملوكة لها.

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