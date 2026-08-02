دراسة تظهر تزايد القلق من استخدام الذكاء الاصطناعي “كفاءة” يطلق استبانة إلكترونية لقياس مستوى الوعي عن كفاءة الطاقة ميدان الهجن بنجران يُعلن نتائج سباق سنّ “اللقايا فما فوق” الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 20 موقعًا حول المملكة أتربة مثارة على القطاع التهامي بمنطقة الباحة حرائق غابات تجتاح 250 ألف فدان في واشنطن وإجلاء السكان ولي العهد لـ الرئيس الأمريكي: يجب تغليب لغة الحوار لخفض التصعيد في المنطقة مصرع 8 أشخاص وإصابة 13 آخرين بسبب الأمطار الغزيرة في الهند تعليم عسير يطلق اليوم النسخة الثانية من برنامج المستكشف الصغير أرباح “لوبريف” تقفز 199% إلى 195.8 مليون دولار بالربع الثاني
نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أتربة مثارة على منطقة الباحة، يصاحبها رياح شديدة السرعة تصل سرعتها إلى (50 – 59) كم/ساعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، يتراوح بين (1 – 3) كيلومترات، وذلك على محافظات القطاع التهامي: المخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها.
وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.