أتربة مثارة على القطاع التهامي بمنطقة الباحة

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أتربة مثارة على منطقة الباحة، يصاحبها رياح شديدة السرعة تصل سرعتها إلى (50 – 59) كم/ساعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، يتراوح بين (1 – 3) كيلومترات، وذلك على محافظات القطاع التهامي: المخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.