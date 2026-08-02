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أتربة مثارة على القطاع التهامي بمنطقة الباحة

الأحد ٢ أغسطس ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٥٤ صباحاً
أتربة مثارة على القطاع التهامي بمنطقة الباحة
المواطن - فريق التحرير

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نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أتربة مثارة على منطقة الباحة، يصاحبها رياح شديدة السرعة تصل سرعتها إلى (50 – 59) كم/ساعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، يتراوح بين (1 – 3) كيلومترات، وذلك على محافظات القطاع التهامي: المخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها.
وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.

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