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أتربة مثارة على منطقة الرياض حتى العاشرة مساء

الثلاثاء ٤ أغسطس ٢٠٢٦ الساعة ٩:٣٨ صباحاً
أتربة مثارة على منطقة الرياض حتى العاشرة مساء
المواطن - واس

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نبَّه المركز الوطني للأرصاد من تأثر منطقة الرياض اليوم بأتربة مثارة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ10 مساءً، وتشمل العاصمة الرياض، ومحافظة الدرعية، والخرج، والدلم، والأفلاج، والسليل، وحوطة بني تميم، والمزاحمية، ووادي الدواسر، والزلفي، والغاط، والمجمعة، وشقراء، وثادق، وحريملاء، ورماح، وضرما، والحريق، ومرات.

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